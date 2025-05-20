Большая охота глазами гусятника

﻿﻿Когда первые стаи гусей начали мигрировать с болот на поля в поисках корма, мы покинули лагерь с хлебом и отправились на разведку Когда первые стаи гусей начали мигрировать с болот на поля в поисках ночной еды, мы покинули лагерь с хлебом и отправились навстречу приключениям На одном из ранее обследованных полей мы обнаружили большую стаю птиц, отметили ориентиры, где кормились гуси, после чего, чтобы не беспокоить их, вернулись в лагерь, чтобы с наступл.