Стало известно, с кем расстался новый возлюбленный Елены Перминовой ради отношений с моделью

Новый возлюбленный Елены Перминовой ради нее бросил модель Диану Погорелую Погорелая предсказывает недолговечность союза Тараса и Елены, отмечая, что мужчина не намерен заниматься воспитанием детей Перминовой и сосредоточен исключительно на карьерном росте.
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