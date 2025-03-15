Стало известно, с кем расстался новый возлюбленный Елены Перминовой ради отношений с моделью

Новый возлюбленный Елены Перминовой ради нее бросил модель Диану Погорелую Погорелая предсказывает недолговечность союза Тараса и Елены, отмечая, что мужчина не намерен заниматься воспитанием детей Перминовой и сосредоточен исключительно на карьерном росте.