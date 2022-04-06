«Прогнозы погоды вернее, чем прогнозы рынков» (с) Морская блокада: мировой рынок судостроения привыкает к санкциям; в России вспомнили о сухогрузах

На фоне кризиса, который переживают многие отрасли мировой экономики, особняком стоит судостроение. Заказы на строительство новых судов увеличиваются, отмечают эксперты греческой брокерской компании Allied Shipbroking, на которых ссылается korabel.
На фоне кризиса, который переживают многие отрасли мировой экономики, особняком стоит судостроение. Заказы на строительство новых судов увеличиваются, отмечают эксперты греческой брокерской компании Allied Shipbroking, на которых ссылается korabel.
Свежие комментарии