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«Прогнозы погоды вернее, чем прогнозы рынков» (с) Морская блокада: мировой рынок судостроения привыкает к санкциям; в России вспомнили о сухогрузах

«Прогнозы погоды вернее, чем прогнозы рынков» (с) Морская блокада: мировой рынок судостроения привыкает к санкциям; в России вспомнили о сухогрузах

На фоне кризиса, который переживают многие отрасли мировой экономики, особняком стоит судостроение. Заказы на строительство новых судов увеличиваются, отмечают эксперты греческой брокерской компании Allied Shipbroking, на которых ссылается korabel.

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