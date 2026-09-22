Мужчине, спасавшему беременную женщину при пожаре, могут ампутировать ноги

В Калифорнии мужчина по имени Брайан Джексон получил тяжелые травмы, когда помогал беременной женщине выбраться из охваченной огнем квартиры.
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