Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель назвала Гитлера коммунистом

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель сделала заявление о том, что Адольф Гитлер не был правым консерватором, а, по её мнению, представлял собой коммунистические идеи.
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