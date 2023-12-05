Свинское отношение к населению аукнется властям Латвии, — Путин

Если власти Латвии будут продолжать «по-свински» относиться к населению, то оно ответит им тем же, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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