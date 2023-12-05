Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Ишимбаев
    И это правильно!Российские силы п...
  • Ed Red
    И Россию тоже могут заставить вести переговоры? Вот именно ныне, после провала контрнаступа эти переговоры России как...Украину могут зас...
  • Гарий Щерба
    ХЛОПНУТ  НАЦИСТСКОГО Зе Наполеона  по  ЛЮБОМУ .. СЛИШКОМ  МНОГО  ЗНАЕТ  об  НАГЛОСАКСКИХ  ПОДОНКОВ ....!!!В Британии предре...

Свинское отношение к населению аукнется властям Латвии, — Путин

Свинское отношение к населению аукнется властям Латвии, — Путин

Если власти Латвии будут продолжать «по-свински» относиться к населению, то оно ответит им тем же, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх