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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд стал пятым в борьбе за «Золотой мяч», Мбаппе – 6-й, Лаутаро – 7-й

Седьмое место занял Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина). Шестым стал Килиан Мбаппе («ПСЖ» / «Реал», Франция).

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