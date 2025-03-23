Эрнст Юнгер и война как новая форма жизни Для всех участников Первой мировой войны, независимо от того, были ли они профессиональными военными или едва окончившими школу добровольцами, война стала решающим событием их личной истории.
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