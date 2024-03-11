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В Крыму предложили Турции возобновить морское сообщение

В Крыму предложили Турции возобновить морское сообщение

Постпред республики Крым при президенте РФ и вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов рассказал РИА Новости, что предложил Турции возобновить торговое морское сообщение между портами Крыма и Турции.

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