В Крыму предложили Турции возобновить морское сообщение

Постпред республики Крым при президенте РФ и вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов рассказал РИА Новости, что предложил Турции возобновить торговое морское сообщение между портами Крыма и Турции.
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