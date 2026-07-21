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Врач Щепеляев: чихание и насморк на работе могут быть связаны с кондиционером

Врач Щепеляев: чихание и насморк на работе могут быть связаны с кондиционером

Аллергическую реакцию запускает белок, который иммунная система по ошибке принимает за угрозу. Холодный воздух белков не содержит, зато внутри корпуса сплит-системы условия для настоящих аллергенов близки к идеальным.

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