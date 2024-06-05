Проект транспортного коридора «Север-Юг» обещает быть очень выгодным, заявил Путин

Об этом Владимир Путин рассказал на встрече с главами мировых информационных агентств Президент России Владимир Путин заявил, что отправка грузов по маршруту Север – Юг позволит на 10 суток уменьшить время транспортировки.
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