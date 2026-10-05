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Царьград

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Роспотребнадзор выявил COVID-19 и риновирус у контактных в Иркутске

Роспотребнадзор выявил COVID-19 и риновирус у контактных в Иркутске

В Иркутской области у людей, имевших контакт с женщиной, у которой обнаружили пневмонию неустановленной этиологии, выявлены случаи COVID-19 и риновирусной инфекции.

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