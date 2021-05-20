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Счетная палата РФ заявила о рисках в связи с импортом стратегического сырья

Счетная палата РФ заявила о рисках в связи с импортом стратегического сырья

Управление государственным фондом недр в России происходит недостаточно эффективно, говорится в докладе Счетной палаты, Низкий уровень воспроизводства дефицитных и стратегических полезных ископаемых свидетельствует о недостатках в управлении.

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