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Захарова высмеяла слова Кулебы о папке Байдена с планом поражения Украины

Захарова высмеяла слова Кулебы о папке Байдена с планом поражения Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о некой папке на столе президента США Джозефа Байдена, которую он заметил за два дня до начала специальной военной операции (СВО).

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