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Газета.ру

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Россиянин Билалов и украинец Савицкий не пожали руки после поединка на ЧМ

Россиянин Билалов и украинец Савицкий не пожали руки после поединка на ЧМ

Российский дзюдоист Нияз Билалов и украинец Антон Савицкий не пожали друг другу руки после схватки в утешительном раунде на чемпионате мира в Баку.

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