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Орёл отстал от большинства соседей по ЦФО в зарплатном рейтинге

Орёл отстал от большинства соседей по ЦФО в зарплатном рейтинге

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» опубликовали ежегодное масштабное исследование уровней зарплат в 100 крупнейших городах России по итогам I полугодия 2026 года.

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