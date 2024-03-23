Две результативные передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в Далласе

Один из лидеров Западной конференции НХЛ «Даллас» у себя в Техасе переиграл «Питтсбург» — 4:2. Первую шайбу в матче на 3-й минуте и последнюю на 52-й забросили гости, обе – с передач российского форварда Евгения Малкина.