Две результативные передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в Далласе

Один из лидеров Западной конференции НХЛ «Даллас» у себя в Техасе переиграл «Питтсбург» — 4:2. Первую шайбу в матче на 3-й минуте и последнюю на 52-й забросили гости, обе – с передач российского форварда Евгения Малкина.
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