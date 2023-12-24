Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Год разочарования»: Швейцарское издание рекомендует Украине сменить стратегию в следующем году

«Год разочарования»: Швейцарское издание рекомендует Украине сменить стратегию в следующем году

На Западе продолжается публикация статей из серии "все пропало", украинская армия больше не в состоянии вести войну против России без военной помощи Запада, поэтому нужно собраться, подтянув штаны и затянув ремни, а затем всем вместе нанести поражение России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх