У США возникли проблемы с защитой Израиля от ответных ударов Ирана В случае начала широкомасштабных военных действий на Ближнем Востоке США не см.
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У США возникли проблемы с защитой Израиля от ответных ударов Ирана В случае начала широкомасштабных военных действий на Ближнем Востоке США не см.
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