Лавандовый тест: выбирайте понравившуюся картинку, и узнайте, как вы проведете новогоднюю ночь

Ассоциативный тест До Нового года осталось три дня, а подарки еще не куплены, вечерний наряд не приготовлен, и праздничное меню не утверждено.
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