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«Мажьте на ягодицы»: в ФКНЦ объяснили, когда женщинам гормоны нужны трансдермально

«Мажьте на ягодицы»: в ФКНЦ объяснили, когда женщинам гормоны нужны трансдермально

Что такое трансдермальный способ получения гормонов, когда такое лечение назначают врачи, можно ли им отрегулировать уровни прогестерона и эстрогена, особенно при менопаузе? На вопросы ответила врач ФКНЦ ФМБА.

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