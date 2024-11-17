«Мажьте на ягодицы»: в ФКНЦ объяснили, когда женщинам гормоны нужны трансдермально

Что такое трансдермальный способ получения гормонов, когда такое лечение назначают врачи, можно ли им отрегулировать уровни прогестерона и эстрогена, особенно при менопаузе? На вопросы ответила врач ФКНЦ ФМБА.
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