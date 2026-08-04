Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк заявил, что 40-дневный план украинского лидера Владимира Зеленского по давлению на Москву обернулся серьезными потерями для Украины.
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