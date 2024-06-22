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Российская подлодка увернулась от трех стран НАТО: инцидент возле газопровода Корриб

Российская подлодка увернулась от трех стран НАТО: инцидент возле газопровода Корриб

Вчера 4,2K прочитали Известно, что подводные суда из РФ постоянно осуществляют наблюдение и появляются в различных частях мировых водных пространств.

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