Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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"Никакого гуманизма". Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоманов

"Никакого гуманизма". Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоманов

Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на очередном заседании по миграционной политике поднял очень важную тему, которая почему-то доселе не поднималась ни в общественном пространстве, ни на государственном уровне.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Никакой запасной фигуры из Медведева не получится и он об этом знает . Говорит он ( иногда ) очень резкие высказывания только потому ,чтобы повысить свой статус.
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12 час.
Людмила Петрухина
Так они все наркоманы, насвай употребляют  все. Поэтому надо просто запретить им появляться в России, а тех, которые живут у нас  аулами, депортировать.
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10 час.
ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3 час.
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