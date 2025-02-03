"Никакого гуманизма". Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоманов

ШКИПЕР Никакой запасной фигуры из Медведева не получится и он об этом знает . Говорит он ( иногда ) очень резкие высказывания только потому ,чтобы повысить свой статус.

Людмила Петрухина Так они все наркоманы, насвай употребляют все. Поэтому надо просто запретить им появляться в России, а тех, которые живут у нас аулами, депортировать.