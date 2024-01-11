Евсеева начала принимать граждан в ДНР как доверенное лицо Путина

ТАСС/Дмитрий Ягодкин Директор "Русского центра " Елена Евсеева, 10 января получившая удостоверение доверенного лица кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина, начала прием граждан в Донецкой Народной Республике.
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