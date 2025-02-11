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Прототипы NVIDIA GeForce RTX 4090/5090 тестировались с четырьмя 16-контактными разъемами ...

Прототипы NVIDIA GeForce RTX 4090/5090 тестировались с четырьмя 16-контактными разъемами ...

Прототипы NVIDIA GeForce RTX 4090/5090 тестировались с четырьмя 16-контактными разъемами 12V-2×6GeForce RTX 5090 от NVIDIA в настоящее время является самой энергоемкой видеокартой на рынке, с номинальным TDP до 575 Вт и потреблением до 600 Вт на некоторых моделях AIB.

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