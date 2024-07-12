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Бразилия планирует пригласить Путина на саммит G20

Бразилия планирует пригласить Путина на саммит G20

Власти Бразилии направят в ближайшее время лидерам стран приглашения на саммит G20, в том числе, российскому президенту Владимиру Путину, заявил глава управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу.

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