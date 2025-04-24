Подземный хлебокомбинат для бойцов группировки «Север» заработал в зоне СВО

Специалисты из материально-технического обеспечения группировки войск «Север» смогли организовать в тылу зоны СВО заглубленный временный хлебокомбинат, который будет обеспечивать необходимыми ресурсами подразделения, находящиеся на линии фронта.
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