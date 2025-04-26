Библионочь-2025, посвященная 80-летию Победы, пройдет в России и Белоруссии

Всероссийская акция «Библионочь-2025», посвященная Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет с вечера 26 апреля до ночи на 27 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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