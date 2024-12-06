В ВСУ рассказали про причины высокого уровня дезертирства

Сказки,причина совершенно в другом! Для них дезертирство становится единственной передышкой и шансом восстановить силы, чтобы заняться своей семейной жизнью.Особенно будет много времени в застенках СБУ,по статье дезертирство!

АС

Анатолий Страшко

Панов, так где не сказки? Поясните. Вы считаете, что таким образом дезертиры спрячутся от смерти? В тюрьме? Тогда не понятно почему так все не делают. Может дезертиров расстреливают. Тогда ясно, что дезертировать нет смысла. Так почему всё-таки дезертируют?