Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) истощены, поэтому они прибегают к самовольному оставлению части.
В ВСУ рассказали про причины высокого уровня дезертирства
Комментарии
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виталий панов
Сказки,причина совершенно в другом! Для них дезертирство становится единственной передышкой и шансом восстановить силы, чтобы заняться своей семейной жизнью.Особенно будет много времени в застенках СБУ,по статье дезертирство!
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19 час.
АС
Анатолий Страшко
Панов, так где не сказки? Поясните. Вы считаете, что таким образом дезертиры спрячутся от смерти? В тюрьме? Тогда не понятно почему так все не делают. Может дезертиров расстреливают. Тогда ясно, что дезертировать нет смысла. Так почему всё-таки дезертируют?
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18 час.
Владимир Соловьев
"Причины высокого уровня дезертирства ВСУ". А ПРИЧИНЫ ГИГАНТСКОЙ СМЕРТНОСТИ НА ВОЙНЕ НЕ ВИДНО С НАЦИСТСКОЙ ВЕРНЕЙ ПОЛКИ, ПОСТАВИВШУЮ НА ГРАНЬ ВЫМИРАНИЯ СВОЕГО ЭТНОСА?!
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16 час.
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