"Рафаэлло" из кукурузных палочек и сгущёнки

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)В домашних условиях из кукурузных палочек, сгущёнки, орешков и кокосовой стружки можно приготовить вкусные, нежные, в меру сладкие конфеты "Рафаэлло".