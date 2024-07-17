"Рафаэлло" из кукурузных палочек и сгущёнки

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)В домашних условиях из кукурузных палочек, сгущёнки, орешков и кокосовой стружки можно приготовить вкусные, нежные, в меру сладкие конфеты "Рафаэлло".
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