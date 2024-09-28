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В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением

В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал визит Владимир Зеленского в США преступлением, связанным с вмешательством в президентские выборы и попранием американской Конституции.

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