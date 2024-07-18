Tullow Oil не смогут продолжать реализацию проекта South Lokichar в Кении Разработка месторождения не задалась с самого начала.
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Tullow Oil не смогут продолжать реализацию проекта South Lokichar в Кении Разработка месторождения не задалась с самого начала.
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