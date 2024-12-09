Музыкальный критик Бабичев назвал Macan лучшим певцом 2024 года

Звание лучшего певца 2024 года вполне заслуженно может носить рэп-артист MACAN (Андрей Косолапов). У него есть преданная аудитория, что является одним из основных факторов успешности исполнителя, отметил в интервью NEWS.
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