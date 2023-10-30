Путин: долгом настоящего мужчины в ходе СВО является борьба со злом и угнетением

Борьба со злом и угнетением, которые поощряются Западом, является долгом настоящего мужчины в ходе специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир Путин 30 октября на совещании по ситуации в Дагестане.
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