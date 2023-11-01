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Виктория Боня впервые показала лицо после пластики

Виктория Боня впервые показала лицо после пластики

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня впервые показала лицо после пластической операции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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