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Норвегия отказалась от проведения конгресса FIG из-за требований Олимпийского комитета не приглашать представителей России и Беларуси

Норвегия не сможет принять конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за требований не приглашать на него представителей России и Беларуси, сообщает пресс-служба FIG.

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