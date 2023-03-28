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В США решили лишить КНР статуса развивающейся страны

В США решили лишить КНР статуса развивающейся страны

Как пишет американская газета The Hill, нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект, согласно которому Государственному департаменту необходимо провести работу по лишению Китая статуса развивающейся страны в сфере деятельности международных организаций.

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