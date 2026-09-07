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"Моральное разложение общества": в США собрали $1 млн для медсестры, задушившей детей

"Моральное разложение общества": в США собрали $1 млн для медсестры, задушившей детей

Приговор присяжные так и не смогли вынести, хотя дебаты длились больше недели – теперь могут назначить новый суд.

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