"Почта России" представит на МедиаСаммите новые видовые открытки из коллекционной серии

"Почта России" представит на МедиаСаммите новые видовые открытки из коллекционной серии

"Почта России" совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом (РГО) расширяет серию открыток о российских регионах.

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