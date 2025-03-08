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Туркмения сможет продавать газ в Евросоюз

Туркмения сможет продавать газ в Евросоюз

Готовность Туркмении к тесному сотрудничеству с европейскими партнёрами по поставкам природного газа выразил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов 8 марта в своем интервью телеканалу Euronews.

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