Туркмения сможет продавать газ в Евросоюз

Готовность Туркмении к тесному сотрудничеству с европейскими партнёрами по поставкам природного газа выразил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов 8 марта в своем интервью телеканалу Euronews.
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