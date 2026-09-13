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Царьград

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Нижний Новгород 13 сентября: до +19 °С и без осадков

Нижний Новгород 13 сентября: до +19 °С и без осадков

В Нижнем Новгороде 13 сентября, в воскресенье, ожидается комфортная осенняя погода без осадков. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

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