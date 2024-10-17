Роспотребнадзор изъял из оборота более 118 упаковок БАД с армянской регистрацией

Роспотребнадзор изъял из оборота свыше 118 тысяч упаковок биологически активных добавок (БАД), которые зарегистрированы в Армении и имеют в своем составе симетикон (препарат, уменьшающий метеоризм) и мелатонин (гормон, регулирующий циркадные ритмы).