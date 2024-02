Релиз Balatro, оценки Pacific Drive, Nightingale в раннем доступе, Астарион в Fallout: London… Состо...

Релиз Balatro, оценки Pacific Drive, Nightingale в раннем доступе, Астарион в Fallout: London…Состоялся релиз «лучшей игры года» по версии любителей карточных рогаликов — Balatro; анонсирована экшн/стратегия Kingmakers с рыцарскими зарубами под вертолётами; создатели KEMURI поделились свежими подробностями; в ранний доступ Steam вышел фэнтези-выживач Nightingale; пресса опубликовала первые оценки Pacific Drive; авторы No Rest for the Wicked рассказали о боевой системе; источник.