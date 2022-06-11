Миллионы частных инвесторов в ловушке, банки гонят валюту со счетов и что будет с рублем Миллионы российских розничных инвесторов после начала войны попали в ловушку и потеряли свои деньги — и с каждым месяцем их положение становится только хуже.
Миллионы частных инвесторов в ловушке, банки гонят валюту со счетов и что будет с рублем Миллионы российских розничных инвесторов после начала войны попали в ловушку и потеряли свои деньги — и с каждым месяцем их положение становится только хуже.
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