The Bell

214 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим
    А это точно инвесторы? Или может быть спекулянты?33 несчастья инве...
  • Максим
    "Миллионы российских розничных инвесторов после начала войны попали в ловушку и потеряли свои деньги" - накупив иност...Миллионы частных ...
  • Михаил Шаповалов
    А еще СССР называли страной мечтателей. Вот где настоящие мечтатели. Они там как-то конденсировались.Украина может пол...

Миллионы частных инвесторов в ловушке, банки гонят валюту со счетов и что будет с рублем

Миллионы частных инвесторов в ловушке, банки гонят валюту со счетов и что будет с рублем

Миллионы частных инвесторов в ловушке, банки гонят валюту со счетов и что будет с рублем Миллионы российских розничных инвесторов после начала войны попали в ловушку и потеряли свои деньги — и с каждым месяцем их положение становится только хуже.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх