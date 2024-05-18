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Суетится ОПЕКун: хватит ли у картеля терпения ограничивать добычу

Суетится ОПЕКун: хватит ли у картеля терпения ограничивать добычу

Впервые за долгое время в ОПЕК+ наметились первые признаки если не раскола, то недовольства. Министр нефтяной отрасли Ирака Хайян Абдул-Гани заявил, что его страна уже достаточно снизила добычу в добровольном порядке и дальнейшее сокращение со своей стороны не поддержит.

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