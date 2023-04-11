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Компании вступают в борьбу за каждую пару рабочих рук

Компании вступают в борьбу за каждую пару рабочих рук

Десятки тысяч вакансий в центрах занятости месяцами остаются без соискателей. Режим самозанятости и микропредпринимательства для многих становится более приемлемым, нежели длительная учеба с последующим трудоустройством в агрохолдинги и на заводы.

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