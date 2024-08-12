ХАМАС отказался от участия в переговорах по прекращению огня в секторе Газа

Движение ХАМАС объявило, что отклоняет приглашение США, Катара и Египта на финальный раунд переговоров по освобождению заложников в секторе Газа и соглашению о прекращении огня, запланированный на 15 августа.
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