Опрос показал, что в переизбрание Шольца верят только 16% немцев

Только 16% жителей ФРГ считают, что Олаф Шольц будет переизбран канцлером по итогам досрочных выборов, а в победу его Социал-демократической партии Германии (СДПГ) верят и вовсе лишь 7% опрошенных, показывают данные опроса института INSA для издания Bild 1 января.