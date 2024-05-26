Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Правильнее так- до тех пор пока вся жовто-блакитная сволочь не будет утилизирована, ибо эта мразь перевоспитанию не п...С кем Путин готов...
  • Александр Макеев
    Остаётся Верховная Рада, как кандидат в переговорщики. Специальный Комитет ВР по мирным переговорам Украины и России!...С кем Путин готов...
  • Воробей
    Да, Янукович определённо не авторитетен. Получается совсем нехорошая ситуация, когда по делу договариваться нужно с С...С кем Путин готов...

Штаты долго надеялись, что Россия не рискнёт ответить

Штаты долго надеялись, что Россия не рискнёт ответить

Надежды оказались напрасными. Как, находясь в ладу с мозгами и зная, что на территории России находятся активы США, многократно превышающие активы России, находящиеся на территории США, они могли решиться на кражу наших активов?.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
Чернозёмы..
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх